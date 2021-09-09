القاهرة ـ خديجة حمودة - ناهد إمام

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بـ«الدور المهم» الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة تحديات الأمة العربية مشددا على «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري».



وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفيرنا لدى مصر محمد الذويخ حيث نقل رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس السيسي. واضاف ان السيسي اكد «خصوصية» العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين مبينا ان هذا «تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والاقليمية».



وأكد المتحدث حرص الرئيس السيسي على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق «لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية». وذكر أن رسالة صاحب السمو الأمير الى الرئيس السيسي «تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات».



وأشار إلى ان اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين فضلا عن التشاور ازاء القضايا على الساحة العربية والاقليمية خاصة التطورات في كل من سورية ولبنان واليمن وافغانستان، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول اهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز أطر العمل العربي المشترك.



وفي السياق ذاته، عقد الشيخ د.أحمد ناصر المحمد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية المصرية مع نظيره المصري سامح شكري امس.



وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ـ إن اللقاء تناول أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.



كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط امس، في إطار انعقاد الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستترأس أعمالها الكويت اليوم في القاهرة.



حيث استعرض الأمين العام أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وجميع البنود المدرجة على جدول أعمالها والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.



من جهة اخرى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار والوعي أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.



وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، امس، أن: «التحديات تفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار».



وأشار الرئيس السيسي إلى أن التعافي الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، قائلا: «هنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تأثرت بشدة جراء جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعوق من قدرتها على الالتحاق بركب التعافي الأخضر، ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة».