أصدرت مصر وتركيا امس بيانا مشتركا بشأن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين البلدين.



وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، أن الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين عقدت برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية والسفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، في أنقرة امس وأول من امس.



وأضاف البيان ان الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسورية والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.



واتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.