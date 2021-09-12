القاهرة ـ ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن



قررت وزارة الصحة البدء في تطعيم الاطفال اقل من 18 عاما على ان تكون الأولوية في هذه الفئة العمرية للمسافرين للخارج مع مراعاة نوع اللقاح المعتمد في دولة المقصد سواء عربية أو أجنبية.



ووفقا لما أكدته وزيرة الصحة والسكان للجنة الصحة بمجلس النواب فإنه تم فتح باب التسجيل لأصحاب هذه الفئة العمرية على موقع تلقي اللقاح.



وقالت د.هالة زايد، انه ‎يمكن للمسافرين الأقل من 18 عاما تلقى لقاح فيروس كورونا لأغراض الدراسة أو العلاج بالخارج. وأضافت أنه يمكن ‎للتسجيل وحجز اللقاح زيارة الموقع الإلكتروني http://www.egcovac.mohp.gov.eg ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن: 15335.



ومن جهته، أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان د.أشرف حاتم أنه يبيح لأصحاب هذه الفئة المصاحبين لوالديهما أو كلاهما التطعيم باللقاح بغرض السفر الى الخارج، وقال ان التطعيم يتم مجانا وانه ربما تكون تلك البداية لتطعيم اصحاب هذه المرحلة السنية في المدارس.