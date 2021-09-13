القاهرة ـ خديجة حمودة



التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» والذي تستمر فعالياته حتى 17 الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التي يحققها باعتباره أرضا خصبة لتبادل الخبرات بين كل العناصر المشاركة، وما يمثله التدريب من بيئة عسكرية ثرية للتعرف على كل جديد في كل التخصصات العسكرية لمختلف الأسلحة.



وأكد الفريق محمد فريد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كل الأنشطة التي تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأميركية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب.



من جانبه، أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية بالصدى الذي يحققه التدريب بكل الأوساط العسكرية الدولية، معربا عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحدا من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط.



وقام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب، وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكل العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القتالية والتخصصية.



وأعقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع كل العناصر المشاركة بالتدريب الذي نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة، مرحبا بهم على أرض بلدهم الثاني مصر، كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كل المراحل التي تم تنفيذها.