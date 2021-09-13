مجدي عبدالرحمن



منحت وزارة التعليم العالي مهلة اضافية للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الاجنبية للتقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مراعاة لظروف اختلاف موعد ظهور النتائج اضافة الى اغترابهم بالخارج.



وأعلن مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، نظرا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية، وذلك حرصا على مصالح الطلاب.



وكانت وزارة التعليم العالي أكدت أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل، فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات، عزبة سعد، سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة، وفتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة، بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة، بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.



اما الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية فيتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.



من جهة اخرى، انطلق ماراثون العام الدراسي الجديد 2021-2022 بالمدارس الحكومية الدولية مبكرا عن الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي في النصف الاول من اكتوبر القادم.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة. وأوضحت الوزارة، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد «أونلاين».