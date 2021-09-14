القاهرة ـ ناهد إمام



تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة.



وأوضح الجزار، وفقا لبيان للوزارة، أنه يجري في المدينة تنفيذ 58 ألفا و452 ألف وحدة سكنية ما بين سكن لكل المصريين «منخفض الدخل»، إسكان اجتماعي ذي طابع حديث، سكن مصر، سكن بديل للعشوائيات «غير الآمنة» ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.



وأشار إلى أن المخطط العام للمدينة يشتمل على مناطق إسكان متنوعة، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق للخدمات الإقليمية والصناعات غير الملوثة للبيئة، ومسطحات خضراء ومفتوحة، وأراض زراعية قائمة.



وقال إنه «يجري تنفيذ 50 ألفا و4 وحدات سكنية بسكن لكل المصريين «منخفض الدخل» في مناطق الـ 2600 فدان والحيين الـ 13 والـ 14، كما يجري تنفيذ 1872 وحدة إسكان اجتماعي «ذي طابع حديث»، فضلا عن تنفيذ 3120 وحدة بسكن مصر، و3456 وحدة بسكن بديل العشوائيات، مبينا أن خطة العام المالي بمدينة العبور الجديدة بقيمة 964.9 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والخدمات والزراعة وتجهيزات الإدارة العامة».



وبالنسبة للمشروعات الخدمية، أضاف الجزار أنه يجري الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس متنوعة ما بين تعليم أساسي وثانوي وتجريبي، كما يجري تنفيذ 5 حضانات، 14 سوقا تجارية، 4 مراكز طبية، مبنى شرطة ومطافئ، مركز شباب، 5 ملاعب خماسية بالمناطق المختلفة بالمدينة، لاسيما بالمناطق الحديثة لتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة وجذب مزيد من الاستثمارات، بجانب المشروعات الاستثمارية بالقطاعات المختلفة.



من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة م.أحمد علي إنه «بالنسبة لمشروعات المرافق بالحيين الـ 13 والـ 14، فإنه يجري تنفيذ أعمال المياه والصرف والري بنسبة إنجاز 25%، كما يجري تنفيذ شبكات الكهرباء، بجانب طرح أعمال الطرق، وتنفيذ أعمال الغاز».



وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال التلفونات وتصميم الشبكة، لافتا إلى أنه يجري تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10000م3، وخط قطر 1000 مم من الخزان وحتى الحي الـ 14 لتغذية عمارات الإسكان الاجتماعي ومنطقة عمارات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة بطول 7 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات، وتم إسناد الأعمال ويجري البدء في التنفيذ.