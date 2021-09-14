كتب - مجدي عبدالرحمن



أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة د.صالح الشيخ انه تم الانتهاء من تدريب 66 ألفا و736 موظفا ينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.



وأضاف الشيخ، انه تم أيضا الانتهاء من تقييم 6 آلاف و138 متقدما لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات «ميكانيكا كهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلي» بالمستوى الوظيفي الثالث «ج» بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.



وقال انه تم إنجاز العديد من الإصلاحات في مجال تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة في عناصرها الـ 5 وهي: الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.



وأضاف ان عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف بلغ 11 ألفا و567 متقدما، وانطبقت الشروط على عدد 8 آلاف و60 متقدما، حضر أعمال التقييم 6 آلاف و138 متقدما، وتخلف عن الحضور ألفان و470 متقدما، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد الذين تم تقييمهم في المركز منذ إنشائه في مطلع عام 2019 بلغ 46 ألفا و318.



وأضاف ان الجهاز انتهى أيضا من تدريب 29 ألفا و698 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و169 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشؤون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في معهد الدراسات الديبلوماسية.



وفيما يتعلق بحزمة برامح التطبيقات، قال الشيخ إنه يتم تنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.