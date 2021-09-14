القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انه لا عودة لعمل ونشاط جميع الجمعيات الأهلية التي تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو التي تضم متطرفين منها على الإطلاق.



وقالت الوزارة في تقرير عاجل الى مجلس النواب، ان جميع هذه الجمعيات المشبوهة لا مجال لعملها في مصر تحت الى منصة للعمل الأهلي.



من جهته، قال عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، بجانب إشهار إلكتروني للجمعيات الأهلية.



وأضاف أن دولا معدودة هي من توفر الخدمة لمواطنيها الخاصة بالإشهار الإلكتروني للجمعيات الأهلية، حيث يمكن لتلك الجمعيات تقنين أوضاعها عبر الإنترنت.



وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم توفيق الأوضاع للجمعيات من خلال منظومة إلكترونية على الإنترنت تستطيع الجمعية الأهلية أن توفق الأوضاع في زمن أقل من 15 دقيقة في حال توافر جميع المستندات.