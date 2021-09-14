القاهرة ـ هناء السيد



افتتح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام 2006.



رافقه خلال الافتتاح د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد م.هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية وم.وعبدالله أبوالعلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات و صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة ود.أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.



وفور وصوله إلى منطقة آثار سقارة، التقى العناني بعدد من السائحين من ألمانيا والبرازيل وروسيا وأميركا واسبانيا وجزر الكاريبي وپولندا والبرتغال والذين حرصوا على الحديث معه، حيث أعربوا عن حبهم لمصر ولمقاصدها السياحية وعما شاهدوه من عظمة وعراقة الحضارة المصرية.



من جانبه، دعاهم وزير السياحة والآثار على مصاحبته لافتتاح المقبرة، وقد أعرب السائحون عن سعادتهم بهذه الدعوة حيث سيكونون أول زائري المقبرة منذ أكثر من 15 عاما.



وأوضح وزيري أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزأين، الجزء العلوي عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيري وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى فمنحوت في الصخر على عمق يصل إلى حوالي 30 مترا ويمكن الوصول إليه بسلم حجري يؤدي إلى باب منحوت في الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجري يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذي يؤدي إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.



جدير بالذكر ان المقبرة توجد بها بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردي تماثل غرفة الدفن في الهرم المدرج.



كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.



وأشار العميد م. هشام سمير أن مشروع ترميم المقبرة بدأ عام 2006، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة، حيث تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط والأسقف وإزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.



كما تمت إعادة تجميع وترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، بالإضافة إلى تأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.



هذا، وسيتم فتح المقبرة للزيارة بدءا من اليوم، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين 40 جنيها وللطالب المصري 20 جنيها والأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيها، وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجري.