القاهرة ـ ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية أننا حريصون على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار بما يسهم في جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل في شتى القطاعات، لافتا إلى حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية، باعتباره أحد محركات النمو خاصة أنه يوفر فرص عمل جديدة للشباب، على نحو يساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تتيحها مصر من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة.



وقال الوزير، خلال لقائه هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ود.منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم في تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، مؤكدا أنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية، لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، بما يؤدى إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.



من جهته، أشاد سنبل بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، خاصة المنظومة الجمركية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.



وأكد أننا نسعى إلى زيادة التعاون مع مصر، لدعم المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 2022.