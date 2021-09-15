القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أعلن م.إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يمكن استرداد أموال جدية التصالح على مخالفات البناء أو أي قسط تم دفعه، حال نزع ملكية العقار في توسعات الطرق الجاري تنفيذها، أو أعمال التطوير الجارية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم طلب بذلك وتتم الموافقة عليه ورد الأموال التي تم دفعها.



وقد نفذت العاصمة عددا من المشاريع لتوسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة، منها محاور «عدلي منصور، وشينزو أبي» وغيرهما من المحاور التي استهدفت حل أزمات المرور بالعاصمة.



وشهدت العاصمة عددا كبيرا من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتي أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور «الدائري - جوزيف تيتو - النصر» بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديدة، وتطوير طريق القاهرة/ السويس، ومحور روكسي - رمسيس» شمل إنشاء طريق كوبري القبة - رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 مترا، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرور، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزي، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم - الأوتوستراد - امتداد محور المشير طنطاوي»، والطريق الدائري، والقاهرة الجديدة، وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.