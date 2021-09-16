القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثمارا لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وذلك بحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وسفير جمهورية العراق بالقاهرة أحمد الدليمي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالبا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



كما شدد الرئيس السيسي على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلا عن رفض مصر كل التدخلات الخارجية في شؤون العراق.



من جانبه، نقل محمد الحلبوسي إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدا اعتزاز بلاده بالزيارات المتعاقبة للرئيس السيسي للعراق، الأمر الذي رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مثمنا دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في إطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية وكذلك على الصعيد الإقليمي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.



من جهة اخرى، تسلّم الرئيس السيسي امس، أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إيذانا ببدء مهامهم الديبلوماسية بالقاهرة ومن بينهم سالم بن مبارك آل شافي - سفير دولة قطر.