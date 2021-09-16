أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي الماضي 2020 - 2021 لتصل إلى 31.4 مليار دولار بزيادة قدرها 3.7 مليارات دولار بما نسبته 13.2% عن العام المالي السابق والذي سجلت فيه حصيلة قدرها 27.8 مليار دولار. وذكر البنك - في بيان له امس، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليارات دولار مقابل نحو 6.2 مليارات دولار خلال الفترة من أبريل - يونيو 2020. وأوضح أن التحويلات ارتفعت أيضا خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020.