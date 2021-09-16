القاهرة - خديجة حمودة



صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022، والذين سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم 25 الجاري.



وتضمنت الشروط بالنسبة للمؤهلات العليا ان يكون المتقدم من مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021.



وخريجي كليات الطب (البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز، مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20/10/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 1/11 حتى 23/11/2021.



أما المؤهلات فوق المتوسطة، فتضمنت الشروط ان يكون المتقدم من مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10/11/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 24/11 وحتى 27/11/2021.



أما بالنسبة للمؤهلات المتوسطة فتضمنت الشروط ان يكون من مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (يناير، فبراير، مارس) عام 2001 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2020/2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25/9/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 5/10 حتى 31/10/2021.



أما غير ذوي المؤهلات (العاديين)، فتضمنت الشروط ان يكون المتقدم من مواليد اشهر (يناير، فبراير، مارس) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 17/11/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 28/11 حتى 11/12/2021.