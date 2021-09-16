القاهرة ـ هالة عمران



تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من د. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، بشأن عمل منصة ادرس في مصر، ومدى تحقيقها لهدف تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وذلك بإشراف د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.



وأوضح التقرير، تقدم 17511 طالب وافد للالتحاق بالمرحلة الجامعية، و1886 طالبا وافدا للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، و137 طالبا وافدا لمرحلة التدريب قصير المدى (مرحلة الامتياز لكليات الطب). وأفاد التقرير بأنه تم إعلان ترشيح 14800 طالب وافد بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا حتى الآن، وقد بدأت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في استقبال الملفات الخاصة بهم، وإصدار إفادات القبول تمهيدا لبدء دراستهم خلال العام الجامعي 2021-2022.



وأشار التقرير إلى تقديم الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية المصرية على منصة (ادرس في مصر) حيث يعمل القائمون على المنصة بتغذية المنصة بالحدود الدنيا للكليات والمعاهد طبقا للتنسيق المصري 2021-2022.



كما توفر المنصة للطلاب الوافدين العديد من التيسيرات، سواء في إرسال الشهادات والوثائق، والتي يمكن للطلاب إرسالها من خلال التسليم باليد أو السفارات أو خدمة البريد السريع، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني أو الإيداع البنكي لمقابل خدمات التنسيق.



ويمكن للطالب الوافد الحفاظ على مقعده المرشح له، من خلال سداد مقابل الخدمات المحددة لحين إتمام إرسال ملف أوراقه.