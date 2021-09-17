قال م.يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تستهدف الانتهاء من تشغيل كامل أرصفة ميناء شرق بورسعيد المقامة على مساحة 5 كيلومترات بحلول 2025.



جاء ذلك خلال افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان «شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية - قاطرة تنمية مصر» وبرعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأوضح أنه تم التعاقد على مجموعة من المحطات تغطي جزءا من مساحة أرصفة الميناء، وجار التعاقد على محطات أخرى، مشيرا الى قرب توقيع عقد تشغيل محطة جديدة.



وأشار زكي إلى أن الهيئة تستهدف أن تصبح «منطقة شرق بورسعيد» مركزا اقتصاديا «عالميا» والوجهة المفضلة للاستثمار من خلال ما تقدمه المنطقة من حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين والتي تشمل صفر ضريبة جمركية وصفر قيمة مضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل وحوافز متعلقة بالنظام الجمركي الخاص والتحول الرقمي.



وأكد أن المنطقة تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها، موجها الدعوة لكل المستثمرين ورجال الأعمال لاستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والأعمال الجاري تنفيذها من تحسين التربة وأعمال البنية التحتية وإنشاء ساحة التداول، والإجراءات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد الى منطقة «شرق بورسعيد المتكاملة»، وانعكاسه على تنمية سيناء، وخلق فرص عمل للشباب.



ولفت زكي الى أن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تشهد انطلاق مشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية، وشركة «شرق بورسعيد للتنمية» القائمة بأعمال «المطور الصناعي» للمنطقة، والذي يقدم كل احتياجات المستثمرين من البنية التحتية، وشبكة طرق قومية، والدعم المتواصل لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمر بشرق بورسعيد.