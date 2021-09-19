القاهرة - ناهد إمام

صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالا من المواطنين على حجز الوحدات السكنية التي يطرحها حاليا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تم حتى الآن سحب 110 آلاف كراسة شروط، بينما قام 51 ألف مواطن بسداد مقدمات الحجز.



من جهتها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريح صحافي، أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 الجاري، مشيرة إلى أن هناك 33 مدينة زاد عدد الحاجزين بها على عدد الوحدات المطروحة.



وأضافت مى عبدالحميد، أنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطي الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2،.