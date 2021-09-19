القاهرة - مجدي عبدالرحمن



كشف تقرير لوزيرة الصحة د.هالة زايد إلى مجلس النواب ان نحو 15 مليون مواطن في مختلف القطاعات قد سجلوا أنفسهم على موقع وزارة الصحة للتطعيم بلقاح كورونا وأن 12 مليون مواطن قد تلقوا رسائل بالفعل تحدد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح، مؤكدة انه خلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من تطعيم المدرسين والطلاب والموظفين.



وقالت وزيرة الصحة بحسب التقرير، ان هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى قوافل التطعيم الموجهة للمشروعات القومية والدواوين الحكومية والجهاز الإداري بالدولة. وكشف التقرير انه تم الانتهاء من تطعيم 2.4 مليون من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتبقى مليون، وخلال أيام كل موظفي الدولة سيجرى تطعيمهم بالكامل، وهذا الأمر ينطبق على كل المستويات، حيث جرى قطع شوط كبير في تطعيم العاملين بقطاع التعليم، والجامعات تم توفير مليون جرعة تسلمتها للجامعات، وسيجرى توفير مليون أخرى، ونستغل أن لدينا تدفقات عديدة من التطعيمات».