اكتشفت بعثة الآثار المصرية، العاملة بمعبد تل الفراعين (بوتو) بمحافظة كفر الشيخ في أقصى شمال مصر، بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بالمعبد، وذلك ضمن خطة الحفائر الأثرية التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار.



وقال د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحافي أصدرته وزارة السياحة والآثار امس، إن هذا الكشف يعد من الاكتشافات المهمة نظرا لأنها تضم الأدوات التي استخدمت فعليا في القيام بأداء شعائر وطقوس الخدمة اليومية الدينية للمعبودة حتحور، ويرجح أنه تم وضعها بشكل سريع أسفل مجموعة من الكتل الحجرية المرصوصة بشكل منتظم أعلى تبة من الرمل في جنوب معبد الالهة واجيت بتل الفراعين (بوتو).