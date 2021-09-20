القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيا، مشيرة إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.