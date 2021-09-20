القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 546 ألفا و400 جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة «استرازينيكا»، مقدمة من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.



وأوضح د.خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، مشيرا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح «استرازينيكا» سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها 781 مركزا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.



ولفت مجاهد إلى أن الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح «استرازينيكا» أثبت فاعلية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوما، فضلا عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.



وأشار مجاهد إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.