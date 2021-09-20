القاهرة - خديجة حمودة

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي (بطليموس2021) والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بأحد القواعد العسكرية بدولة قبرص، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين الصديقين.



وكانت المراحل الأولى من التدريب تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات وتنسيق الجهود لتنفيذ كافة المهام التدريبية والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة، والتدريب على تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة، وكذلك التدريب على عملية اقتحام بؤرة إرهابية في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة.



أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل واكتساب المهارات القتالية والتكتيكات خاصة في تنفيذ كافة المهام التدريبية المكلفين بها.



ويعد التدريب (بطليموس2021) هو الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين مما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.