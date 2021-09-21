القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بدعم جميع الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددا على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهدا لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، امس، الفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن وزير الدفاع اليمني نقل تحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس السيسي، مثمنا علاقات التعاون بين مصر واليمن في جميع المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر كأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.



وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.