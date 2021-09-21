القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيرا إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعي مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن الشقيق.



جاء ذلك، خلال لقاء الفريق زكي والفريق الركن محمد على المقدشي وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له، اثناء زيارته لمصر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.



وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين.



من جانبه، أعرب وزير الدفاع اليمني عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدا على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات وحرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بدور مصر المؤثر والفعال في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



وكان الفريق أول محمد زكي تفقد امس، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميا وبدنيا ونفسيا لنيل شرف الانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.



وتابع القائد العام نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول للكليات والمعاهد العسكرية 2021 بواسطة مدير الكلية الحربية، كما قام بالاطلاع عن طريق الفيديو كونفرانس على مراحل سحب واستلام الملفات وكذلك منظومة العمل بالقومسيون الطبي وموقف الاختبار الرياضي وموقف قفزة الثقة.



كما قام القائد العام بالمرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق وناقش عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة.



كما تفقد القائد العام لجان القومسيون الطبي وما تضمنته من عيادات طبية والذي ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع مواصفات طالب الكليات والمعاهد العسكرية، وقام بالمرور على اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناءا على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.



وفي ختام الجولة التفقدية، تناول القائد العام للقوات المسلحة وجبة الغداء مع طلبة الكلية الحربية، موجها الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة.