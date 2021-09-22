القاهرة - ناهد إمام



أكد د.عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس، أن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الثالث من أكتوبر المقبل، حتى الرابع من نوفمبر المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمجاورة الثالثة بمنطقة شمال المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيرا إلى أنه على العملاء الفائزين بقطع أراض التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ 12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء الإجراءات ومراجعة جهاز المدينة للاستلام.



من جانبه، أوضح م.محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1: 43، في الثالث من أكتوبر المقبل، والقطع من 44: 80، في الرابع من أكتوبر.