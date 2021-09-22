بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.



وأعرب العاهل البحريني ـ في البرقية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية «بنا»، امس، عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر العزيز وأسرة الفقيد، مشيدا بدور الفقيد الراحل في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإسهاماته عبر مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة مصر وشعبها الشقيق والدفاع عن مصالحها ومصالح الأمة العربية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السيسي، في وفاة المشير طنطاوي، أعرب فيها وفقا لوكالة الأنباء العمانية «اونا» عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر العزيز وأسرة الفقيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



كما نعت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة امس، المشير طنطاوي، وذكرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ـ أن أعضاء السفارة يتقدمون بخالص التعازي إلى مصر حكومة وشعبا في وفاة المشير طنطاوي.



وتابعت قائلة «ملتزمون بمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية الاستراتيجية».