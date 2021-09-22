القاهرة - خديجة حمودة



أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظتي السويس وأسوان بنهاية 2021، لتكتمل بذلك المنظومة في 6 محافظات بالمرحلة الأولى، يتبعها البدء في «الثانية».



وأضافت زايد، خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، أمس، أن عدد السكان في محافظة السويس في حدود 750 ألف نسمة، ومن سجل 400 ألف، وجار العمل على 6 مستشفيات، منها إنشاء جديد مثل طوارئ السويس والمجمع الكبير، و29 وحدة صحية، وجرى الانتهاء من 18 منها، وجار استكمال الـ 29 لدخولهم الخدمة بنهاية العام بطاقة سريرية تتجاوز 750 سريرا.



وأشارت إلى أنه سيجري التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالمجمع الطبي في السويس بنهاية العام، بطاقة استيعابية 450 سريرا و105 أسرة رعاية مركزة و12 غرفة عمليات لإجراء كل أنواع العمليات، كما أن المجمع يشمل أعلى مستشفى في العيون بمصر، وأعلى مركز للجهاز الهضمي، إضافة لمركز جراحات القلب والصدر، لافتة إلى أن عدد سكان محافظة أسوان 1.5 مليون نسمة، وعدد من سجلوا فيها أكثر من مليون مواطن، ويبلغ عدد المستشفيات 11 والوحدات الصحية 112، وجرى انتهاء وتشغيل 77 وحدة.



وأوضحت الوزيرة، أن هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تم ضمها في المنظومة، سواء كانت «الطبيب عن بعد»، أو الاستشارات الطبية أو ربط الدوائر الصحية بالشبكة الموحدة الوطنية التي أمر الرئيس بتعميمها في مصر، وبدأت بالفعل في بورسعيد، بالتعاون مع القوات المسلحة، وتم التعامل مع 11 ألف و800 بلاغ، وجرى تحقيق سرعة استجابة في خلال دقيقة و5 ثوان، وهذا شيء غير مسبوق.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن عدد المطالبات المالية المقدمة لهيئة التأمين الصحي الشامل عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تحسنت بنسبة 369% عن العام السابق، كما أن قيمة خدمات الرعاية الأولية المقدمة تحسنت بنسبة 161%، وهذه الأموال جاءت من ضبط الأنفاق وترشيدها وحوكمتها والدورات المالية وميكنتها ورفع كفاءة التشغيل والتعاقد مع شركات التأمين الخاصة والتأمين الصحي الحالي، وبرنامج «نرعاك في مصر» للسياحة العلاجية التي استقطبت الكثير من الجنسيات والتي أدخلت عملة صعبة في المنظومة.



وحول عدد المسجلين في المنظومة، حتى الآن، قالت الوزيرة، إنه أكثر من 5 ملايين مواطن، في كل محافظات المرحلة الأولى، كما جرى ما بين إنشاء جديد أو تطوير 52 مستشفى، وأكثر من 310 وحدات صحة ومراكز طبية، وتم اعتماد أكثر من 90 منشأة صحية، وبالرغم من أنه في قانون التأمين الصحي يعطي 3 سنوات لاعتمادها، لكن في التطبيق تم تخطي الزمن وحصول كثير من المنشآت خلال سنة ونصف السنة، لافتة إلى أن البنية التحتية والمعلوماتية في التأمين الصحي حتى الآن تتكلف أكثر من 51.5 مليار جنيه.