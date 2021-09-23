القاهرة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

استعرضت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء امس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محليا ودوليا، وموقف بعض الدول من التطعيم، وسلطت الضوء على أحدث تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس حول موقف توفير اللقاحات دوليا، والتي أشار فيها إلى أن مصر تعد من أوائل الدول بقارة أفريقيا التي عملت على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التغطية للقاحات مقارنة بمعظم دول أفريقيا.



وفيما يتعلق بموقف اللقاحات في مصر، قالت وزيرة الصحة إن العدد الإجمالي لمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بلغ 830 مركزا بما في ذلك مكاتب السفر، مضيفة أنه تم افتتاح مراكز موسعة لتلقي اللقاحات وتطعيم المواطنين في محافظات القاهرة، الإسكندرية، والجيزة التي شهدت افتتاح المركز الموسع لتلقي اللقاحات بكلية الفنون التطبيقية، ونوهت بأنه يجري العمل على افتتاح مركز موسع للقاحات بمحافظة قنا.



وتناولت زايد، مستجدات حملة «معا نطمئن»، والتي تضمنت تغطية عدد من المحافظات منذ انطلاق الحملة في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، المنوفية، سوهاج، السويس، دمياط، أسيوط، بورسعيد، الغربية، المنيا، والإسماعيلية، حيث تم خلالها تسجيل 45 ألفا و460 مواطنا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح.



الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة حالة الاستنفار والتأهب القصوى مع دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وقالت وزير الصحة في تقرير عاجل الى مجلس النواب إن جميع المستشفيات العامة والخاصة والجامعية استعدت لمواجهة الإصابات بعد إعلان الموجة الرابعة وان كافة الأدوية والأجهزة الطبية لمواجهة كورونا تغطي جميع المستشفيات.