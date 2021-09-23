القاهرة - هالة عمران



نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس، لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.



واكد المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت الوزارة أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه جار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كل أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.



وفي سياق متصل، ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة السبت 11 يونيو 2022.



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