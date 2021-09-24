القاهرة ـ ناهد إمام



قالت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، إن التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي يعد انعكاسا للعلاقة الوطيدة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، والتي كان لها أثر كبير في دعم ألمانيا للقطاع الصحي في مصر، سواء في مجال توفير اللقاحات أو التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية من خلال الشركات الألمانية المتخصصة، فضلا عن تبادل الخبرات مع الجانب الألماني في القطاع الصحي والتي توصلت إلى الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية. وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمان امس، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي وتوفير لقاحات فيروس «كورونا» أن التعاون بين مصر وألمانيا يعد إحدى نتائج ثمار العلاقات القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



ووجهت الوزيرة الشكر باسم الحكومة والشعب المصري، الى الحكومة الألمانية والسفير الألماني لدى مصر والشعب الألماني لدعم مصر بـ2.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا» على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة أن هذا الدعم أحد أمثلة التضامن الدولي بين الشعوب في الأزمات.