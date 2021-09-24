القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميا، وذلك كهدف أساسي للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس، مع كل من رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.



كما وجه الرئيس بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشددا سيادته في هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام في اجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم».



وقد وجه الرئيس السيسى بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق في المعايير والمواصفات القياسية التي تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التي تستخدم في البناء، فضلا عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة.



من جهة اخرى، أعرب الرئيس السيسي، عن خالص الاحترام والتقدير لأبطال مصر البارالمبيين الذين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب وبلوغ الأهداف.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي امس، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.



وأشاد الرئيس السيسى بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أنهم كانوا على قدر عال من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الاعلي للشباب في بلوغ طموحاته.



وأكد الرئيس أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الارادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة علي قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجها بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعدادا لدورة الالعاب البارلمبية القادمة في 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.



وصرح السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.



كما منح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.



بدورهم، أعرب الابطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من الرئيس السيسي بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارلمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.