القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن نقص المستلزمات الوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة لا صحة لوجود أي نقص بالمستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.



وشددت على توافر كل المستلزمات الطبية والوقائية، وكذلك أدوية الطوارئ بشكل طبيعي بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على توفير كميات إضافية منها قبل نفادها، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية، مع تقديم كل سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.



وفي سياق متصل، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا للموجة الرابعة من فيروس كورونا.