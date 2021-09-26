القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثماري الهام في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.



وقال راضي، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية. وقد شهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بموقف التعاون الحالي مع شركات البترول العالمية، في مجال البحث والتنقيب والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في الدولة.



من جهة اخرى، بحث الرئيس السيسي مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وكذا دفع التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المتبادل.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الاوكراني امس.



وقال راضي إن الرئيس السيسي أشاد، خلال الاتصال، بقوة الدفع المكتسبة خلال الفترة الأخيرة للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، مؤكدا التطلع للارتقاء بها لتشمل مختلف أوجه التعاون الممكنة، خاصة الصناعات الغذائية وصوامع القمح والموانئ والطاقة والسياحة، فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.



من جهته، أكد الرئيس الأوكراني الحرص على التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي في مختلف المجالات مع التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.