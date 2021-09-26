القاهرة ـ هناء السيد



استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ثلاثة وفود رفيعة المستوى من الأردن والغابون والمجر.



وقد زار المتحف وفد من مجلس النواب الأردني برئاسة د.عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني، ووفد من وزارة خارجية الغابون برئاسة السفيرة فيفيان نجومي مديرة التعاون الثقافي والعلمي والفني، وسفير المجر بالقاهرة اندرياس وكفاكي ووفد مرافق له.



وكان في استقبال هذه الوفود عدد من أمناء المتحف الذين اصطحبوهم في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات والبحيرة وغيرها.



وقد حرص أعضاء الوفود على زيارة المتحف والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متفردة وخاصة للمومياوات الملكية، مؤكدين حرصهم على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية عن قرب، والتي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب من متحف التحرير في إبريل الماضي.



وأعرب أعضاء الوفود ـ خلال جولتهم ـ عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن أوجه الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف الذي يحتضنه جبل المقطم وبحيرة عين الصيرة، والمعالم التاريخية والحضارية والأثرية العظيمة مثل قلعة صلاح الدين وجامع محمد علي وجامع وضريح الإمام الشافعي وجامع عمرو بن العاص وأطلال مدينة الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية.



كما أشادوا بتجهيز المتحف للزائر بأسلوب العرض الراقي للمومياوات الملكية، والتي تشير إلى عظمة المصريين قديما في ابتكار التحنيط وحديثا في تجهيز مثل هذا المتحف.



وحرص أعضاء الوفود ـ في ختام زياراتهم ـ على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.