القاهرة - هناء السيد



عقد د.خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاء موسعا بمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، مع أكثر من 60 سفيرا مصريا وقنصلا عاما وزوجاتهم من الموفدين لتمثيل جمهورية مصر العربية بالخارج، وذلك قبل سفرهم لتولي مهام مناصبهم في الخارج.



واستهل العناني كلمته بالترحيب بالحضور، والإعراب عن سعادته لتواجده معهم في هذا المكان العريق في مبادرة تعد الأولي من نوعها ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن اللقاء جاء في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية وحرصا على تحقيق مزيد من التفاعل والتواصل المستمر مع أكبر عدد ممكن من سفراء وقناصل مصر في الخارج لما لهم من دور أساسي وفعال ومحوري في ملفات السياحة والآثار ولاسيما في ظل الظروف الراهنة والتواصل مع الدول المختلفة وإبراز ما تقوم به مصر من جهود حثيثة وإجراءات كبيرة لتطوير صناعة السياحة المصرية بما يسهم في رفع مكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية الكبرى، متمنيا التوفيق لهم في مهتمهم الجديدة.



وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به السفراء للترويج للسياحة المصرية والذي كان له أثر في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر من الدول المختلفة، وذلك إلى جانب أدوارهم السياسية المهمة.



وأشار العناني إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين هؤلاء السفراء والوزارة وتعريفهم بقيادات وفرق العمل بالوزارة للتنسيق المستمر في كافة المجالات، لافتا إلى أنه سيتم إيجاد آلية لموافاتهم بالعديد من البيانات والمعلومات التي تخص ملف السياحة والآثار والتي تعمل عليها الوزارة أولا بأول، وكذلك إرسال لهم بصفة دورية النشرة الإخبارية الشهرية الخاصة بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية.



ووجه وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الخارجية المصرية وخاصة في ظل التعاون المستمر بينها وبين وزارة السياحة والآثار في العديد من المجالات والملفات المهمة ومنها على سبيل المثال ملف استرداد الآثار المصرية، والعديد من الاتفاقيات والعمل مع منظمة اليونيسكو.



من جهتها، أكدت داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل الفعال بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة الخارجية بقطاعاتها وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج تنفيذا للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي توصي بالتواصل مع القطاعين الحكومي والخاص في الدول المضيفة، وكذلك التنسيق بين الجانبين لمد شبكة الاتفاقيات الدولية في مجالات استرداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية، وتعزيز علاقات التعاون بين مصر والمنظمات الدولية المختصة وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونيسكو، ومنظمة الاسيسكو وغيرها.