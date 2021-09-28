القاهرة ـ هناء السيد



احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخرج 329 طالبا من 6 دول هي: مصر ـ السودان ـ فلسطين ـ ليبيا ـ الأردن ـ اليمن، من أبناء الأكاديمية بفرع القاهرة - دفعة يوليو وسبتمبر 2021، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الادارة والتكنولوجيا، وكلية النقل الدولي واللوجستيات، وكلية الهندسة والتكنولوجيا.



من جانبه، أعرب وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان عن سعادته بحضور حفل تخرج أبناء الأكاديمية واصفا حفل تخرج طلاب الأكاديمية بالتقليد الحميد الذي يرسخ قيم الوفاء والعرفان.



وأوضح وزير القوى العاملة ان الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن وظائف المستقبل في مصر خلال الـ 20 سنة المقبلة خاصة بعد جائحة كورونا واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاعات الإنتاج المختلفة، مؤكدا أن تلك الدراسة تهدف إلى تغير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني.



وأضاف وزير القوى العاملة ان الخريجين هم نواة لنهضة مصر والدول العربية في جميع المستويات، مشيرا إلى أن تكريم الخريجين يتواكب مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية قدرات ومهارات الشباب المصري وتمكينهم من الحصول على مستويات علمية وأكاديمية راقية.



من جانبه، أكد م.هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر ان حفل التخرج هو بمنزلة جني ثمار للخريجين ورد الجميل لأولياء الأمور.



وأضاف ضاحي ان على الخريجين أن يلحقوا بركب التنمية في مصر في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإنجازات غير المسبوقة التي تمت خلال 7 سنوات في كل المجالات والتي نتجت من خلال إرادة سياسية قوية وخطة الدولة للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الايدى العاملة من كل التخصصات العلمية الأخرى.



وأوضح ان الأكاديمية العربية، صرح علمي كبير، مبديا إعجابه الشديد بالتطور الكبير داخل الاكاديمية في الـ 10 سنوات الماضية في جميع المجالات، متمنيا التوفيق للأكاديمية وأبنائها الخريجين.



بدوره، قال رئيس الاكاديمية د.إسماعيل عبدالغفار أن الأكاديمية تسعى دائما لتوفير كل ما يتطلبه الزمن المعاصر من أدوات للنمو والتطوير، مشيرا إلى أن الأكاديمية توفر لطلابها العديد من فرص لزيارة الجامعات الدولية وذلك من خلال اتفاقيات التعاون المبرمة مع العديد من الجامعات المرموقة وذلك لتوسيع آفاقهم وخبراتهم العلمية والعملية والثقافية.



وأشار إلى أن الهدف الأسمى للأكاديمية هو تلبية احتياجات مجتمعنا العربي من عناصر بشرية منتجة وفعالة من أجل النهوض بأوطانها.



وأضاف عبدالغفار أنه على ثقة أن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لأوطانهم من الناحية المهنية والأخلاقية والالتزام، مؤكدا أن الأكاديمية ستكون دائما داعمة للخريجين طوال مشوارهم المهني وان العلاقة لم ولن تنتهي بين الأكاديمية والخريجين.