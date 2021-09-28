القاهرة ـ خديجة حمودة



نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك الرباعي «هرقل 21» والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان.



وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، التدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، التدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي، فضلا عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.



يأتي التدريب «هرقل 21» في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة في مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.