القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أعلن وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي استعداد المدارس لاستقبال أبناء المصريين العاملين في الخارج العائدين إلى مصر سواء للحماية من الإصابة بفيروس كورونا او إنهاء أعمال ولي الأمر هناك. وأشار شوقي الى انه سيتم استيعاب جميع الأعداد من الطلاب والطالبات العائدين بسبب تخفيف العمالة في الدول المضيفة أو غيرها من الأسباب. وقال الوزير في تقريره العاجل الى مجلس النواب انه مع انتشار فيروس كورونا وقيام بعض الدول بتخفيف العمالة وعودة الكثير من أبناء الجالية المصرية تم تيسير طرق الالتحاق بالمدارس الحكومية للمصريين العائدين من الخارج لجميع المراحل.



وأضاف أن المستندات المطلوبة للالتحاق بمدارس التعليم العام للمصريين العائدين من الخارج الاستمارة الدالة على النجاح، وشهادة ميلاد الطالب، وجواز السفر، وعدد 3 صور حديثة، وتعهد من ولي الأمر.



ومن ضمن إجراءات أيضا، التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة في مصر، وتقديم المستندات المطلوبة سابقا، وملء نموذج طلب التحاق بمدارس على جميع المراحل، وشراء طابع تعليم ولصقه على الطلب، وشراء طابع تعليم لصالح صندوق المشروعات.



من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الصحة د.هالة زايد انه تم تطعيم 900 ألف من العاملين في التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشددة على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من كافة العاملين في منظومة التربية والتعليم.



وناشدت جميع طلاب الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية والحكومية والأزهرية، التوجه إلى مراكز تلقى لقاح كورونا البالغ عددها 1100 مركز بمختلف ربوع البلاد، من أجل الحصول على التطعيم، مؤكدة ان تطعيم طلاب الجامعات مجانا.