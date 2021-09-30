القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



كشفت تقارير مهمة من وزارة التضامن خلو ملفات 20 الف جمعية اهلية تقدمت لوزارة التضامن الاجتماعي بطلبات توفيق أوضاعها لعدم انتمائها الى جماعة الاخوان الارهابية.



وقالت الوزارة في تقرير الى مجلس النواب ان 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تقدمت حتى الآن بطلبات لتوفيق أوضاعها للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الاهلية وتحتل القاهرة الكبرى مكانة كبيرة في توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات.



وناشدت الوزارة الجمعيات الكبرى مد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلي.



من جانبها، أكدت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع المدني يلعب دورا وسيطا بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك في التنمية، وأنه سيتم الانتهاء من ميكنة 36 خدمة للجمعيات والمؤسسات الاهلية بنهاية أكتوبر المقبل، في إطار الحرص على التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات، لافتة إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة لنهضة الوطن، وهو ما أثر على حياة الناس، وأن الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي يتعامل مع كل مناحي الحياة، لذلك يتم التحول الرقمي والحوكمة، ونتعهد مع المجتمع المدني بتطوير الميكنة.