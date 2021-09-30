القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 4 ملايين و424 ألفا و400 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، امس بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة هيئة الشراء الموحد، وبالتعاون مع الحكومة الصينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.



وأوضح د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسلم مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفاك» الصينية، أمس الاول، بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى 3 آلاف ليتر من المواد الخام تكفي لتصنيع 4.6 ملايين جرعة، لافتا إلى أن الشحنة تأتي ضمن 8 آلاف و600 ليتر من المواد الخام، تستقبلها مصر تباعا على ثلاث شحنات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة سينوفاك الصينية.



وأشار مجاهد إلى أن جميع اللقاحات التي تصل مصر، حاصلة على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن شحنات اللقاح التي تم تسلمها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعة على محافظات الجمهورية.