القاهرة - ناهد امام



قال وزير المالية د.محمد معيط إن موازنة العام المالي 2021 ـ 2022 تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين وبما يحافظ على قوة وتنوع الاقتصاد الذي يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو، لافتا إلى أن هذه الموازنة تعمل على تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إقرار زيادات في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.



جاء ذلك خلال إطلاق وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021 ـ 2022 امس، تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم، إيمانا بأن المواطن شريك أصيل في التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وأعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاء لمجموعة من الشباب مع د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للتشارك في موازنة المواطن، باعتبارها إحدى أهم أدوات «الموازنة التشاركية».



وأوضح الوزير ـ في بيان امس، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب للتشارك في موازنة المواطن بالفيوم كإحدى أهم أدوات الموازنة التشاركية، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة، بما يساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.



وأضاف أن «موازنة المواطن» هذا العام تترجم تلك الأهداف من خلال أرقام تفصيلية تكشف مدى استفادة المواطن البسيط من برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصة برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح عن المواطنين، فمثلا تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة 14.6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، وتم تخصيص 2.5 مليار لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو 550 جنيها شهريا، وزيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها 5.6 مليارات جنيه سنويا بموازنة العام المالي 2021 ـ 2022، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة بنحو 4 مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى 64 مليار جنيه.



وأوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو 17.1 مليار جنيه لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، كما تمت زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليارات جنيه، مع الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة.