القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.



وذكر المركز انه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.



وشدد على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر تم إنشاؤه وفقا لأعلى مستويات الجودة وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات، حيث من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميا بمعدل مليار جرعة سنويا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.