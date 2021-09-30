القاهرة ـ خديجة حمودة



التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدارسي درجة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا بكلية الدفاع الوطني دفعة رقم (51)، وكلية الحرب العليا دفعة رقم (45) ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.



‎تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط علاوة على الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.



‎ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين والمدنيين وحرصها على تبادل الخبرات لتخريج قيادات في كل المجالات العسكرية والمدنية تعي محددات أمننا القومي وتدعم الوطن.



وأشادت وزيرة الهجرة بدور أكاديمية ناصر العسكرية العليا في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.