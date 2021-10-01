القاهرة - ناهد إمام



أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تسجيل الطلبات والحجز على الموقع الإلكتروني للصندوق للوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى 4 أكتوبر لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مستنداتهم على الموقع.



وأكدت عبدالحميد، أن مد فترة الحجز جاء حرصا من الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.



وأشارت إلى أن عدد المواطنين المسددين لمقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) لمنخفضي ومتوسطي الدخل بلغ نحو 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المسجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 43 ألف مواطن.



وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية تحت الإنشاء (3 غرف وصالة) التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، فقد بلغ عدد المواطنين المسددين لمقدمات جدية الحجز ما يقرب من 12 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المسجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 11 ألف مواطن.