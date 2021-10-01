القاهرة ـ ناهد إمام



أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن هناك جدولا زمنيا لتخصيص السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وذلك بعد الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من شركات تصنيع السيارات حول العالم بنسبة تتجاوز 40% وفقا للتقارير الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال.



وأضاف أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات المصنعة لماركتي «BYD & Lada» قد انتهت من تخصيص 600 سيارة جديدة في سبتمبر الماضي، وتستهدف نفس معدل التخصيص خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021، بينما انتهت شركة نيسان موتورز إيجيبت المصنعة لماركتي «SUNNY & SENTRA» من تخصيص 550 سيارة جديدة، وتستهدف المعدل نفسه خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون أيضا شركة المنصور للسيارات المصنعة لماركة «OPTRA» انتهت من تخصيص 200 سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» المصنعة لماركة «TIGGO 3» قد وجهت للمبادرة 360 سيارة جديدة تمهيدا لتخصيصها خلال سبتمبر الماضي، إضافة إلى 360 سيارة أخرى خلال أكتوبر، كما وجهت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» المنتجة لماركة «HYUNDAI» لنحو 576 سيارة جديدة تمهيدا لتخصيصها خلال سبتمبر، بما يعادل 60% من طاقتها الإنتاجية وقد تم تسليم 109 سيارات خلال شهر سبتمبر، وتستهدف ذات نسبة التخصيص خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على ضوء ما يصل إليها من الشحنات المتوافرة من الشرائح الإلكترونية.



وأضاف أن هناك تيسيرات جديدة في نظام التقسيط بهذه المبادرة الرئاسية، حيث تم بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس إتاحة إمكانية قيام المواطن بسداد دفعة مالية مقدمة للسيارة الجديدة، بهدف تخفيض قيمة الأقساط الشهرية.



أوضح أن الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com يقوم تلقائيا بقبول وحصر الطلبات التي تتضمن بيانات صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، وكذلك الطلبات التي تنطبق عليها شروط المبادرة، موضحا أن إجمالي عدد الطلبات على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن يتجاوز 33 ألف طلب، وتم تخريد نحو 7000 سيارة متقادمة.