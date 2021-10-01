القاهرة ـ هناء السيد



بدأت وزارة السياحة والآثار في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية، وذلك بالتعاون مع ديوان رئيس الجمهورية.



جاء هذا المشروع في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة.



وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مرممي وأثريي المجلس بدأوا في أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقله لعرضه بمكان متميز وسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية والجمالية.



الجدير بالذكر أن هذا العمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، ويأخذ الشكل الأسطواني ذا تاج من سعف النخيل ينثني للخارج. ويبلغ ارتفاع العمود ما يقرب من 8م، أما ارتفاع التاج فيبلغ حوالي 82 سم.