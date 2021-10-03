القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن توجيهاته للحكومة ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمس، خلال احتفالية يوم القضاء المصري، أن تطوير المنظومة القضائية جاء على عدة محاور لضمان سرعة مباشرة الإجراءات القضائية وبناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين لاعتلاء المناصب القيادية في القضاء.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أوضح أن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية، مشددا على أن القضاء المصري زاخر بالسمعة الطيبة والأعمال المشهودة التي حمت الدولة والمجتمع ولاحقت الخارجين عن القانون وحمت الأبرياء.

وأعرب السيسي عن تهنئته لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، الذي يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة، لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

ووجه الرئيس السيسي التحية إلى رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، على مشاركته ومساهمته في قيادته للدولة في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر، وقال: «إنه أمر محل تقدير واحترام كل المصريين ومني أنا شخصيا.. واحتراما وتقديرا له واعتزازا بمكانته ومكانة القضاء».

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره واحترامه لأعضاء الهيئات القضائية، احترام ينبع عن مسيرته، قائلا: أنا لست بعيدا عنكم، لأنه كان لي الشرف أن شقيقي يكون ضمن أعضاء القضاء، وتعلمت وفهمت منه الدور والمكانة والمسار الذي تتطلبه العدالة في مصر، وهذا الكلام من 40 عاما أو أكثر.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه عندما تولى المسئولية كان لديه فهم واعتقاد راسخ بضرورة احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه، وهو ما حرص على تأكيده خلال لقاءاته مع أعضاء الهيئات القضائية سواء كان ذلك في المناسبات الرسمية أو حلف اليمين الدستورية أو داخل المجلس الأعلى للقضاء.



وأكد الرئيس السيسي أن عدم التدخل في الشؤون القضائية يعد «قاعدة ذهبية» لا يمكن الحياد عنها وضرورة احترامها، وكرر الرئيس تأكيده أمام رؤساء أعضاء الهيئات والجهات القضائية «لن أتدخل أبدا وأنتم تتحملون المسئولية أمام الله في أحكامكم».



كما أكد الرئيس احترامه لدور ومهام القضاء طبقا للقانون ودولة القانون، والتي تعتز بقضائها وقوانينها وتنفيذه، معربا عن كل الدعم والتقدير والاحترام للقضاة.