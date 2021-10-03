القاهرة - خديجة حمودة



شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة «رعد- 32» بالذخيرة الحية والتي نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.



بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمعاونة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين جميع عناصر تشكيل المعركة، أظهرت المرحلة الختامية المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.



ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كل المهام التي توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به جميع العناصر المنفذة للمناورة بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المهام المخططة، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في جميع التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف.



وفي سياق متصل، شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للمناورة «رعد - 32» والتي تم تنفيذها باستخدام نظم ومقلدات الرماية «المايلز» لتحقيق أقصى درجات الواقعية خلال تنفيذ المرحلة.



وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.