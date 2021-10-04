القاهرة - خديجة حمودة



صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021، والتي تشمل الدفعات 117 أطباء و67 متخصصين مختلط، والدفعة 109 رئيسات تمريض. صرح بذلك اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.



وأشار مدير الكلية الحربية إلى أن التخصصات المطلوبة من الذكور فقط تشمل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ألا يزيد السن في 1 يناير 2022 على 32 سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير وألا يزيد السن على 38 سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وذلك للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة في العديد من التخصصات الطبية، ويشترط لدفعة الأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس ألا يزيد السن في 1 يناير 2022 على 28 سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز وأن يكون حاصلا على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عاما ميلاديا فقط.



ويشترط لتخصصات (طب الأسنان - الطب البيطري - الصيدلة) أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس، وألا يزيد السن في 1 يناير 2022 على 26 سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز لطب الأسنان وأن يكون حاصلا على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عاما ميلاديا فقط.