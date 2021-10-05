القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة والتحلية أو التوسع في نظم الري الحديث أو التقنيات الزراعية المتطورة أو الإدارة الرشيدة للمياه.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمتابعة خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.



كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد، لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.



وقال المتحدث الرسمي «إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية».



واطلع الرئيس السيسي ـ في هذا الإطار ـ على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الأحياء السكنية المختلفة، فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي، وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم.



كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة الجديد، وشبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه الرئيس السيسي بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد، لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.



وتم عرض الموقف التنفيذي لتطوير منظومة شبكة الطرق في غرب القاهرة الكبرى، خاصة في محافظة الجيزة، حيث وجه الرئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة وكذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها، لاستيعاب حركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، في إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولي وما يضمه من صالات ومرافق، حيث سيعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية.